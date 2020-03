Amministrative ad Agrigento, il centrosinistra scalda i motori e il centrodestra pensa al candidato

Mancano 81 giorni alle amministrative ad Agrigento e mentre le forze di centrodestra, o una parte di esse, preparano l'annuncio del candidato sindaco, le forze politiche di sinistra, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, scaldano i motori confrontandosi sul tema «Cultura e Turismo» svoltosi presso il Caffè Letterario di piazzale Kaos. Angela Galvano, esponente del consiglio comunale, sta lavorando per la sua candidatura a sindaco.

"L'Ente Comune - ha spiegato Galvano -, vive una profonda crisi finanziaria anche per le errate scelte effettuate dall'amministrazione uscente. Una crisi che però parte da lontano ed è per questo che occorre invertire la rotta. La sinistra intende pertanto recepire le istanze che provengono dai cittadini e dai diversi movimenti spontanei che animano il dibattito politico locale. L'obiettivo è quello di offrire agli elettori una proposta alternativa di programma a quanti oggi si propongono a sindaco".

