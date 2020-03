Agrigento, centrodestra unito alle elezioni negli otto Comuni

Il centrodestra si presenterà compatto alle elezioni del prossimo 24 maggio in tutti e 8 Comuni chiamati alle urne. I dirigenti, così come riporta Paolo Picone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, hanno concordato candidature unitarie e sono state anche individuate le priorità programmatiche da indicare per chi guiderà le città. Presente Giuseppe Catania, teorico della lista del presidente Musumeci.

"Vogliamo città più sicure, più pulite ed attente al decoro urbano. Siamo pronti ad attivare tutti i progetti per le infrastrutture che servono allo sviluppo del territorio ed a rilanciare il turismo, vero volano della nostra provincia. Puntiamo sulla rigenerazione urbana e quindi immaginiamo di rendere i Comuni che amministreremo eco-sostenibili ed a misura di cittadino", dicono i deputati Giusi Savarino per Diventerà Bellissima, Riccardo Gallo per Forza Italia, Decio Terrana per l'Udc, e il dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Lillo Pisano.

