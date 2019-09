Comune di Agrigento, si cerca l' ultimo assessore e Firetto incontra i vertici Pd

Lillo Firetto mischia le carte. C'è ancora spazio infatti per un altro posto in giunta. Di tempo ce ne è ancora, ma è sempre meno: ed il sindaco vuole una risposta definitiva. E un nome per Palazzo dei Giganti dovrebbe spuntare a breve.

Intanto, in attesa di sapere chi sarà, il sindaco della città di Agrigento ha incontrato nella sede del Partito Democratico il segretario nazionale. Nicola Zingaretti ha ricevuto, insieme al sindaco di Agrigento i sindaci dei comuni capoluogo e delle città metropolitane italiane.

Al centro dell'incontro l'impegno del Partito Democratico sulle priorità dei cittadini a partire da sostenibilità ambientale, qualità della vita, benessere, sostenibilità sociale, sicurezza, lavoro e protezione sociale”. Si legge nella pagina del Pd. All'incontro erano presenti, tra gli altri, Virginio Merola (sindaco di Bologna), Leoluca Orlando (sindaco di Palermo), Andrea Soddu (sindaco di Nuoro), Gian Carlo Muzzarelli (sindaco di Modena), Matteo Ricci (sindaco di Pesaro).

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

