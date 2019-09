Comune di Agrigento, Miccichè rinvia l‘annuncio della candidatura

La corsa per Palazzo dei Giganti è iniziata. Il sindaco uscente Calogero Firetto vede la griglia di partenza affollarsi di giorno in giorno. A circa 9 mesi dalle consultazioni sono già due le proposte alternative all'attuale sindaco. C'è Marco Zambuto, c'è Franco Miccichè.

L'ex sindaco e l'ex assessore però potrebbero farsi del male da soli. Zambuto ha già palesato pubblicamente di non gradire questa candidatura e le forze del centrodestra iniziano a ponderare e valutare la proposta che dovrebbe prendere forma nelle prossime settimane. Una consultazione in cui sicuramente non mancheranno i colpi di scena.

E proprio per far metabolizzare la sua decisione ai vari gruppi politici, per dare spazio alle consultazioni, Franco Miccichè ha deciso di rinviare la conferenza stampa dove avrebbe dovuto motivare la sua decisione.

«Preso dalla foga di annunciare alla città la mia scelta - dice il medico - avevo quasi dimenticato di aver già programmato un viaggio per questioni familiari. Ovviamente da parte mia non c'è nessun passo indietro, ma sono costretto a spostare di qualche giorno l'incontro con la stampa».

