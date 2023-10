Miss Italia: la finalista Anastasia Pellegrino ricevuta dal sindaco della sua città, Santa Margherita Belice

Dal sindaco di Santa Margherita Belice un grande in bocca al lupo ad Anastasia Pellegrino, Miss Sicilia+ e finalista al concorso nazionale di Miss Italia. Ieri mattina, al Comune di Santa Margherita Belice, il sindaco Gaspare Viola ha ricevuto la ventiduenne modella. Al sindaco Anastasia ha raccontato se stessa e i propri progetti.

Anastasia aveva già tentato la strada di Miss Italia nel 2019 e poi l'anno scorso, quando si è qualificata per le prefinali nazionali, senza però accedere alla finale. Stavolta invece ci sarà, a Salsomaggiore l'11 novembre, assieme a un'altra ragazza dell'Isola, la diciottenne palermitana Gloria Di Bella, miss Sicilia 2023.

Residente a Santa Margherita Belice, anche se di origini marsalesi, Anastasia negli anni si è trasferita al Nord per svolgere vari lavori. Ha avuto diversi ruoli in serie televisive e spot, come quello di Dolce & Gabbana, e oggi, dopo il diploma al liceo artistico, aiuta la sua famiglia in un’attività commerciale, impegnandosi anche nell’e-commerce come indossatrice. Il suo sogno è quello di intraprendere la carriera di modella e di attrice, ma anche di realizzare un suo brand di moda, sfruttando così la passione nel creare vestiti.

Il Belice ha già primeggiato nel concorso di Miss Italia con Giusy Buscemi, di Menfi, che il 10 settembre 2012 ha vinto la settantatreesima edizione di Miss Italia. Quando Giusy Buscemi è stata eletta Miss Italia l’allora sindaco Michele Botta, che ha assistito alla trasmissione televisiva in piazza, dove era stato allestito uno schermo gigante, ha esultato come allo stadio dopo un gol della squadra del cuore. «È stata un’esperienza bellissima – dice – che non potrò mai dimenticare». Oggi Giusy Buscemi è un'attrice affermata nonché moglie e mamma felice.

Nella foto il sindaco di Santa Margherita Belice, Gaspare Viola, e la giovane Anastasia Pellegrino