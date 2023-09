Anastasia Pellegrino, la miss di Santa Margherita Belice che sogna lo spettacolo e il cinema

Una carriera già avviata nel mondo della moda e un’opportunità (inaspettata) che la rimette in gioco nel concorso di bellezza più prestigioso dello Stivale. Ventitrè anni a dicembre, Anastasia Pellegrino è tra le reginette siciliane in gara alle prefinali di Miss Italia. Un traguardo che si è guadagnata di diritto arrivando seconda nella scorsa edizione del concorso. Fuori dalle passerelle, quest’anno, Anastasia è riuscita a conquistare anche la fascia di Miss Social Sicilia. Il video in cui racconta la sua città, Santa Margherita Belice - nell'ambito della challenge Miss Italia racconta l'Italia - è stato premiato come il più bello.

Nata a Marsala, Anastasia cresce tra gli abiti e le videocassette delle sfilate di mamma Antonella, sognando la passerella. Piccolissima si trasferisce con la famiglia a Reggio Emilia, e a 10 anni inizia già a posare per le prime agenzie, con base a Milano. Da adolescente torna in Sicilia e continua la sua carriera da modella, posando per diversi brand di lusso, tra cui Dolce e Gabbana e Giglio. Nel 2019, a 18 anni compiuti, il primo Miss Italia: «È stato papà a iscrivermi - racconta - a mia insaputa. Ero molto introversa all’epoca, non ne avrei mai avuto il coraggio. Solitamente chi già lavora con la moda non partecipa ai concorsi di bellezza, per me è stata un’esperienza bellissima e mi ha fatto crescere tanto professionalmente». Carismatica e determinata, Anastasia ha i capelli castani e gli occhi marroni. Diplomata al liceo artistico, ama dipingere e ogni tanto dà una mano nel negozio di biancheria intima dei genitori. Ma il suo vero sogno è lavorare nel mondo dello spettacolo, e perché no, del cinema: «Quando sono sul set o in passerella mi sento a casa - spiega - è un lavoro che sento mio. Lo faccio con tanto amore».

Figurante speciale per la serie americana “The white lotus 2”, nei panni di una delle ospiti dell’albergo di lusso, tra i prossimi obiettivi della miss marsalese c’è quello di iscriversi in una scuola di teatro. Ogni tanto ama anche progettare degli abiti: «Mi piacerebbe anche aprire un brand di moda mio», rivela. Insomma: di sogni ne ha tanti. Il suo futuro? Non lo vede in Sicilia: «Un domani me ne dovrò andare via - commenta - sono una ragazza da città. Amo la mia terra e mi dispiacerebbe lasciarla, ma devo tenere conto delle poche possibilità che offre. Per lavorare nel mondo della moda bisogna spostarsi». A Santa Margherita Belice ci sono gli affetti: mamma, papà, zii, amici e fidanzato. «Qui non mi trovo male - ci tiene a precisare - ho molti amici, quando ho bisogno di una mano ci sono tutti! Per Miss Italia sto ricevendo veramente tanto calore, tutto il comune mi supporta, ne sono davvero contenta». Al suo fianco, da tre anni e mezzo, Ignazio: «Il mio ragazzo non vede di buon occhio il mondo dello spettacolo - commenta - però vede che ci metto l’anima ed è il mio primo sostenitore».