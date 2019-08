Parco delle Terme di Sciacca, ultimati gli interventi di pulizia

Completati i lavori di pulizia e sistemazione del parco delle Terme di Sciacca. Per la riapertura si attendono il Presidente della Regione, Nello Musumeci, e il vice presidente e assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao. È con loro che si procederà all'inaugurazione, dopo una chiusura che va avanti da quattro anni.

Il parco è stato affidato dalla Regione al Comune di Sciacca, che dovrà occuparsi delle attività di manutenzione ordinaria, con accordo raggiunto nello scorso mese di maggio. È stato ufficializzato durante un vertice voluto da Musumeci e Armao. Si puntava a tempi più celeri, allo scorso mese di giugno per la riapertura che, invece, avverrà tra qualche giorno.

Il dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale, invece, ha svolto le operazioni di discerbamento e sistemazione del verde. Una ditta si è occupata dei lavori elettrici e idraulici per il ripristino dell'illuminazione e la riattivazione della fontana al centro del parco. Regione e Comune hanno concordato anche, in quella sede, che entro l'estate verrà pubblicata la manifestazione di interesse per consentire ai gruppi imprenditoriali interessati di poter visitare le Terme, per valutare gli interventi necessari al ripristino e al rilancio dell'attività.

