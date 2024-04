Agrigento, partono i lavori per sistemare le vie Cavaleri Magazzeni, Serraferlicchio e degli Ulivi

Ad Agrigento scattano i lavori per il ripristino del manto stradale e il recupero dei muri delle vie Cavaleri Magazzeni, Serraferlicchio e degli Ulivi. Lo rende noto l'amministrazione comunale, precisando che gli interventi sono possibili grazie a un finanziamento di 500 mila euro della Regione Siciliana. Lo ha erogato il Dipartimento della Protezione civile per interventi urgenti dovuti agli eccezionali eventi meteorologici del 2018 che hanno colpito la città di Agrigento.

Il sindaco, Francesco Miccichè, commenta: «Si tratta di un altro intervento di rilievo che ci consente di migliorare la sicurezza nel transito delle strade, a tutela dell’intera comunità. Si continua a lavorare nell’interesse di Agrigento, che si appresta ad assurgere a Capitale italiana della Cultura 2025». Il sindaco sottolinea come, in questa chiave, vi sia bisogno anche di «opere infrastrutturali e urbane destinate a ridurre ogni forma di disagio e a rendere più appetibile il nostro "biglietto da visita". Ringrazio per la collaborazione i nostri rappresentanti alla Regione Siciliana, il presidente Schifani per il costante supporto e l’ingegnere Cocina per l’opportunità concessa».