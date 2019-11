Terme di Sciacca, i commercianti chiedono un parcheggio

Adibire a parcheggio per auto l'intera zona delle terme e individuare aree di sosta nella contrada Perriera dalle quali far partire un servizio di collegamento continuo con i bus navetta per il centro della città. E' questa la proposta che viene avanzata da “Spazio Centro”, che riunisce diverse decine di commercianti che operano nel centro storico, e che, unitamente alla Confcommercio, ha sollevato con forza ancora maggiore rispetto al passato il problema della mancanza dei parcheggi in centro che penalizza le attività commerciali. Più in generale è stato chiesto di far tornare il tema del commercio al centro del dibattito cittadino.

L'ipotesi di recuperare una quarantina di posti auto nel viale della Vittoria prevedendo il senso unico di circolazione e il parcheggio, a spina di pesce, in entrambe i lati della strada, non piace ai commercianti. «Quello del viale della Vittoria - dice Fabio Venezia, a capo di “Spazio Centro” - è un progetto che già non è andato bene dieci anni fa e allora perché riproporlo non tenendo in considerazione la tipologia delle attività che allora hanno subito un disagio».

Nell'immediato, secondo Venezia, si dovrebbe intervenire «intanto sensibilizzando la gente a non prendere la macchina e non recuperando 40 posti nel viale della Vittoria che non servirebbero a niente. C'è, invece, la possibilità di intervenire nella zona delle Terme, sistemandola adeguatamente, che potrebbe ospitare più di 150 auto".

