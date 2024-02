Agrigento, furto all'Agenzia delle Entrate: rubato l'incasso dei distributori di bevande

Furto all'Agenzia delle Entrate di piazza Metello, ad Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno si è introdotto nei locali forzando la porta finestra e, dopo aver messo qualche stanza a soqquadro, si è diretto ai distributori di snack e bevande. Sono state svuotate le cassette con i soldi, il cui importo deve essere ancora quantificato.

A scoprire il furto è stata una guarda giurata. Allertati i carabinieri, sul posto sono giunti i militari del nucleo operativo e radiomobile e della scientifica che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

La modalità del furto è uguale a quella dei giorni scorsi, a distanza di 48 ore, presso la sede del Libero consorzio comunale di via Acrone. Non si sa se a compiere i tre furti sia stata la stessa persona. I carabinieri stanno effettuando le indagini, vagliando anche la presenza di eventuali sistemi di videosorveglianza le cui immagini potrebbero rivelarsi importanti per risalire all'autore del gesto.