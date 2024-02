Ancora furti ad Agrigento: raid al liceo Empedocle, rubato l'incasso dei distributori automatici

Ancora un raid al liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento, il secondo in appena due mesi. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno, dopo aver forzato un infisso e rotto un vetro, si è introdotto nei locali di via Diodoro Siculo. Ad essere presi di mira i distributori di snack e bevande che sono stati forzati e svuotati dell'incasso.

A scoprire il furto è stato uno dei collaboratori scolastici alla riapertura della scuola che ha avvertito la dirigenza. Allertati le forze dell'ordine, è stata presentata una denuncia ai carabinieri di Agrigento che hanno avviato le indagini. Il bottino è ancora in fase di quantificazione.

Si tratta del secondo furto in due mesi sempre nello stesso istituto e raid simili sono avvenuti nelle scorse settimane in altri enti. Lo scorso 13 febbraio, un furto è avvenuto all'Agenzia delle Entrate di piazza Metello. Anche in quel caso qualcuno si è introdotto nei locali forzando la porta finestra e, dopo aver messo qualche stanza a soqquadro, si è diretto ai distributori di snack e bevande, svuotando le cassette con i soldi.