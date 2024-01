Agrigento, allarme furti in viale della Vittoria: dopo la farmacia, presa di mira una pizzeria

Nuova escalation criminale ad Agrigento. Dopo aver assaltato la farmacia i ladri hanno «visitato» anche una pizzeria al viale della Vittoria. Viste le modalità dei due furti prevale l’ipotesi che ad agire sia stata la stessa banda criminale, composta sicuramente da professionisti. Tutto è accaduto durante la notte, mentre l’attività commerciale era chiusa. I malviventi, dopo avere forzato una vetrata esterna, si sono intrufolati nella pizzeria e si sono diretti verso il registratore di cassa, da dove hanno rubato i soldi lasciati dentro. L’ammontare del danno non è stato ancora quantificato, ma da una prima stima si parla di circa 300 euro.

Il raid è stato scoperto dal proprietario che all’orario di apertura si è accorto dell’effrazione e dell’ammanco. Subito ha dato l’allarme al 112, poi, ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri, che stanno ora indagando. Sarà stata forse la complicità del buio della notte, e della zona deserta in quel momento, nessuno ha visto o sentito qualcosa. Nella zona dove sorge la pizzeria ci sono più sistemi di videosorveglianza. Proprio da questi filmati, avrebbero preso le mosse le indagini dei militari dell’Arma. Un’attività investigativa che è coordinata dal sostituto procuratore che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti.

È il secondo colpo che si registra al viale della Vittoria in pochissime ore. Prima era stata presa di mira la farmacia della zona. I ladri, anche in questo caso hanno agito di notte. Una volta dentro hanno preso di mira il registratore di cassa, portando via il denaro custodito all’interno. Un bottino ingente ma il danno è coperto da assicurazione. A fare la scoperta è stato il titolare della farmacia che ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Che adesso sono collegate, almeno si ipotizza, a quelle sull’ultimo furto ai danni della pizzeria.

C’è molta apprensione in città, in questi giorni, per l’aumento di furti e rapine, alla luce anche di quanto accaduto in via Gamez, alle spalle della centrale via Atenea, dove una donna di 79 anni, Concetta Conti, è stata trovata senza vita. E la Procura indaga perché ipotizza che la donna possa essere stata uccisa durante una rapina.