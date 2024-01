Agrigento, l'anziana trovata morta in casa con una ferita alla testa: si indaga per rapina

Proseguono le indagini sulla morte di Concetta Conti, l'anziana trovata senza vita nella sua abitazione ad Agrigento ieri, martedì 2 gennaio. La Procura di Agrigento, che coordina le indagini della squadra mobile, ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti, ipotizzando il reato di rapina. L'inchiesta punta a fare luce su quello che è successo nell'appartamento che si trova tra le via Gamez e Porcello, vicino alla centralissima via Atenea: il corpo senza vita dell'ottantenne è stato trovato per terra, nel soggiorno, al secondo piano di una palazzina in cui viveva da sola.

Da alcuni giorni nessuno l'aveva più vista, né sentita al telefono, i vicini di casa hanno così deciso di lanciare l'allarme e i vigili del fuoco hanno fatto accesso nell'abitazione, trovando la donna ormai cadavere: la morte risalirebbe ad almeno cinque giorni fa. L'anziana aveva una ferita alla testa, sulla porta d'ingresso sarebbero stati rilevati segni di manomissione e l'appartamento era a soqquadro. Tutti aspetti che hanno alimentato il giallo che gli inquirenti tentano adesso di risolvere.

La morte dell'anziana potrebbe infatti essere avvenuta durante una rapina in casa, ma per accertare le cause del decesso ed scludere una caduta accidentale, la procura ha anche disposto l'autopsia. L'esame sarà eseguito nelle prossime ore. «Siamo sconvolti – hanno raccontato alcuni vicini, ancora sotto choc per la morte della pensionata –. Abbiamo bussato più volte, non ha risposto e ci siamo allarmati. Qui nell’ultimo periodo nessuno di noi ha sentito niente di strano, quando sono arrivati i soccorsi credevamo che la signora si fosse sentita male». Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere degli impianti di videosorveglianza che si trovano nella zona.