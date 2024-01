Agrigento, anziana trovata morta in casa con una ferita alla testa: giallo sulle cause del decesso

Nessuno la vedeva da giorni, non rispondeva al telefono, né al citofono. I vicini di casa hanno così deciso di lanciare l'allarme e i vigili del fuoco hanno fatto la macabra scoperta: una donna di ottant'anni è stata trovata senza vita ad Agrigento. È successo in via Porcello, una traversa della centralissima via Atenea, dove è giallo sulle cause della morte dell'anziana.

Sarebbero infatti stati trovati dei segni di manomissione sulla porta d'ingresso e inoltre, la donna è ferita alla testa. Tra le ipotesi in piedi ci sono quelle di una caduta accidentale che avrebbe provocato il decesso, ma non si esclude una rapina finita nel sangue: le stanze dell'abitazione sarebbero infatti state trovate a soqquadro, ma le indagini sono soltanto alle prime battute e sono ancora tanti gli aspetti sui cui gli investigatori della squadra mobile devono fare chiarezza.

Sul posto il medico legale effettuerà una prima ispezione cadaverica. Sono nel frattempo in corso i rilievi della Scientifica, volti a individuare tracce di eventuali malviventi che potrebbero avere fatto irruzione nell'abitazione dell'anziana. In via Porcello anche il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il magistrato di turno Elettra Consoli. Saranno inoltre passati al setaccio i filmati delle telecamere della videosorveglianza della zona.