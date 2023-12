Ancora un incendio a Licata, in fiamme l'auto di un pensionato: indagini

Ancora un atto incendiario a Licata, il terzo in 4 giorni. Ad andare a fuoco è stata un'automobile in via Cassarà. I residenti, allarmati dalle fiamme hanno immediatamente contattato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Sul posto sono giunti i pompieri del distaccamento di corso Argentina e i poliziotti del commissariato di Licata. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e proceduto alla messa in sicurezza della zona. Gli agenti sono risaliti al proprietario dell'auto, un pensionato di 77 anni, residente da tempo in Germania.

I poliziotti hanno avviato le indagini, ascoltato l'uomo per capire se negli ultimi giorni avesse visto o sentito qualcosa di sospetto e perlustrato la zona. Gli inquirenti stanno verificando la presenza di eventuali sistemi di videosorveglianza i cui filmati potrebbero rivelarsi fondamentali per il prosieguo delle indagini.

Precedentemente ad andare a fuoco era stato un furgone Fiat Doblò, posteggiato in via Palma. Il mezzo, andato distrutto, apparteneva ad un imprenditore di Licata. A Natale, invece, sempre a Licata le fiamme avevano distrutto completamente un altro furgone di proprietà di un commerciante, parcheggiato in via Torregrossa. Gli inquirenti, in entrambi i casi avevano avviato le indagini per scoprire la natura dell’incendio.