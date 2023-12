Un altro furgone in fiamme a Licata, il proprietario è un imprenditore: indagini

Ancora un mezzo a fuoco a Licata. La scorsa notte un furgone Fiat Doblò, posteggiato in via Palma, alle spalle del supermercato Lidl, è stato divorato dalle fiamme. I residenti, allarmati per le fiamme, hanno allertato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Il proprietario del mezzo è stato identificato in un imprenditore di Licata. Oltre ai vigili del fuoco sul posto è giunta la polizia e la guardia di finanza che hanno avviato le indagini. Gli agenti stanno verificando l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza le cui immagini potrebbero rivelarsi fondamentali per il prosieguo delle indagini.

Pochi giorni fa, esattamente a Natale, sempre a Licata le fiamme avevano distrutto completamente un altro furgone di proprietà di un commerciante, parcheggiato in via Torregrossa, parallela di via Palma. Di notte, una volta scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della compagnia cittadina ed i vigili del fuoco. Gli inquirenti avevano avviato le indagini per scoprire la natura dell’incendio.

Lo scorso 14 dicembre, invece, a Licata, ad andare a fuoco era stato un furgone di una ditta che si occupa della vendita di fiori.