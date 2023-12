Favara, il giallo della coppia trovata morta in casa: disposta l'autopsia

Il marito sarebbe morto per cause naturali, la moglie in seguito a una caduta. È la drammatica, prima ricostruzione di ciò che sarebbe successo nell'appartamento dei due anziani coniugi trovati senza vita da una nipote a Favara, nella tarda serata di ieri, giovedì 30 novembre. Le vittime sono Paolo Lombardo e Maria Fiorilli, entrambi di 76 anni: l'uomo è stato trovato cadavere sul letto della sua abitazione in viale Europa, la donna era sul pavimento, con una ferita alla testa.

Gli investigatori ipotizzano che nel tentativo di chiedere aiuto dopo aver scoperto il decesso del marito, potrebbe essere caduta, ma le indagini sono soltanto alle prime battute. A fare luce sulle cause del decesso sarà l'autopsia: l'esame è stato disposto dal pubblico ministero della Procura di Agrigento, Elenia Manno.

Sul luogo della tragedia hanno effettuato i rilievi i militari della tenenza di Favara, quelli della compagnia di Agrigento e del reparto operativo. Gli uomini della Scientifica hanno raccolto i reperti che potrebbero contribuire a ricostruire cosa è accaduto alla coppia: il decesso risalirebbe ad almeno tre gionri fa. Dopo una prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, i corpi sono stati trasferiti nella camera mortuaria dell'ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento, dove sarà eseguito l'esame autoptico.