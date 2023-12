Favara, donna di 74 anni trovata morta in casa: il decesso è avvenuto alcuni giorni fa

Una donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Favara. Secondo una prima ricostruzione, il cadavere dell'anziana di 74 anni è stato scoperto dai vigili del fuoco che hanno forzato la porta di casa. Il figlio, che non aveva notizie da diversi giorni, preoccupato perchè non riusciva a mettersi in contatto con la madre ne attraverso il telefono e neanche suonando ripetutamente alla porta, ha deciso di allertare le forze dell'ordine.

I carabinieri della tenenza locale, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, sono giunti in via Sant’Angelo e dopo aver provato a citofonare alla donna, non avendo risposta, hanno deciso di forzare la porta blindata.

Una volta entrati, la macabra scoperta: la donna era già morta. Il decesso sembrerebbe essere avvenuto per cause naturali.

Un fatto che ricorda quanto avvenuto l'1 dicembre, sempre a Favara, quando vennero trovati i corpi senza vita di una coppia di coniugi, entrambi di 76 anni, in viale Europa, a Favara, in provincia di Agrigento. Secondo quanto si è appreso l’uomo era disteso sul letto, la donna invece riversa sul pavimento. A fare il ritrovamento era stata una nipote. La procura aveva disposto l'autopsia.