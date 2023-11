Coppia di anziani coniugi trovata morta in casa a Favara: scattano le indagini

I corpi senza vita di una coppia di coniugi, entrambi di 76 anni, sono stati trovati nella loro abitazione, in viale Europa, a Favara, in provincia di Agrigento. Secondo quanto si è appreso l’uomo era disteso sul letto, la donna invece riversa sul pavimento. A fare il ritrovamento è stata una nipote. Non sono ancora chiare le cause dei due decessi. Sul posto sono presenti i carabinieri della tenenza di Favara, della compagnia di Agrigento e del reparto investigazioni scientifiche.