Lampedusa, trentenne nordafricana muore al centro migranti: aperta inchiesta

Una trentenne nordafricana è morta, durante la notte, nell’hotspot di Lampedusa. La donna, visitata nel primo pomeriggio di ieri dai medici del poliambulatorio, dove era stata portata perché stava male, dopo i controlli e alcune ore di osservazione, era stata dimessa. I parametri vitali erano stati ritenuti nella norma. Durante la notte però il decesso, nell’hotspot, dove all’alba c'erano 2.871 persone.

La Procura di Agrigento, con il reggente Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo che servirà a raccogliere atti che, al momento, non sono inquadrabili come reato. I pm hanno dispoasto che la salma della donna venga trasferita a Porto Empedocle per effettuare l’ispezione cadaverica. Inoltre hanno acquisito i documenti sanitari al poliambulatorio.

