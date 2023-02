È stato trovato in possesso di 56 grammi di hashish, 52 di cocaina e 53 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi. Per questo i carabinieri di Lampedusa hanno arrestato, il cinquantacinquenne lampedusano P. A. La droga è stata ritrovata dopo perquisizioni sul veicolo e nell’abitazione dell’uomo. Il gip ha convalidato stamani l'arresto, disponendo i domiciliari.

