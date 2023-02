Altri trecento migranti a Lampedusa e il prefetto dispone un nuovo trasferimento

Approdati a Lampedusa altri 296 migranti a bordo di sei barconi. Novanta sono sbarcati senza alcun precedente avvistamento e sono stati soccorsi al molo Madonnina, dove sono stati bloccati dalla guardia di finanza. Gli altri cinque natanti sono stati avvistati e soccorsi dalle motovedette della Capitaneria e dell’assetto Frontex.

Ieri, sull'isola, con 17 imbarcazioni sono arrivati 845 migranti. All’hotspot di contrada Imbriacola ci sono al momento 2.871 persone, a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. Seicento migranti entro la giornata lasceranno l'isola. A disporre il trasferimento è stata la Prefettura di Agrigento. A Cala Pisana, a Lampedusa, approderà la nave Diciotti che imbarcherà, entro la sera, 600 persone da spostare a Reggio Calabria. Ieri, 18 febbraio, sono stati 1.041 gli extracomunitari trasferiti.

Sono perevisti tre giorni di operazioni per il trasferimento di quasi 3000 migranti: Lampedusa non vedeva da diverso tempo un'evacuazione così imponente dall’hotspot. Ieri, intanto, a Ravenna sono sbarcate 84 persone da Ocean Viking e a Civitavecchia sono approdati 31 migranti da Aita Mari. Oggi, sempre a Civitavecchia, sono arrivati 156 migranti soccorsi il 16 febbraio dalla nave Life Support di Emergency in due diverse operazioni di salvataggio. Provengono da Bangladesh, Pakistan, Sudan, Eritrea, Egitto, Gambia, Chad, Camerun, Senegal Mali, Nigeria, Costa d’Avorio e Guinea Konakri. Tra loro ci sono due donne (di cui una madre di tre bambini tra i 7 e i 10 anni) e 28 minori non accompagnati.

