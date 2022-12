Crolla il tetto di casa, tragedia a Naro: uomo travolto, muore in ospedale

Un terribile incidente è accaduto questa mattina a Naro, in provincia di Agrigento. Un 39enne, Michele Di Gerlando, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato nel crollo del tetto della sua abitazione in via Gran Priorato. L'uomo, padre di due figli, è stato soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, ma è morto per le gravi ferite dopo il trasporto all'ospedale "Barone Lombardo".

Pare che fosse ancora cosciente - quando è giunto al pronto soccorso. Lì i medici hanno subito allertato la centrale operativa del 118 che, da Caltanissetta, avrebbe dovuto inviare un elisoccorso. Non c'è stato però nemmeno il tempo perché il trentanovenne è deceduto.

A Naro, per dare supporto alle squadre dei vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri. L'uomo stava facendo dei lavori nell'immobile che si trova sotto il suo laboratorio di vetraio, di sua proprietà. All'improvviso è caduta una trave con parte del solaio.

