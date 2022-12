Cattolica Eraclea, incendio in un ristorante: la cappa crolla sulla testa del titolare

Scoppia un incendio in un ristorante, crolla la cappa e il titolare resta ferito. È accaduto in un locale di Cattolica Eraclea, nell’Agrigentino, in via Collegio. Le fiamme si sono propagate mentre all'interno del ristorante c’erano i proprietari e altre persone.

Probabilmente a causa del rogo è venuta giù la cappa che ha colpito in testa il titolare che è anche rimasto lievemente ustionato mentre cercava di spegnere l'incendio con un estintore. Sul posto sono intervenuti vigili urbani, carabinieri e vigili del fuoco.

Sono scattate subito le indagini ma probabilmente l’incendio è scoppiato per cause accidentali.

