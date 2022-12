Incidente a Licata sul ponte del Fiume Salso: due feriti

Tre persone coinvolte, due feriti trasportati in ospedale nell'Agrigentino. E' questo il bilancio di un incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio su un ponte di Licata, alla foce del Fiume Salso. Due auto si sono scontrate con gravi conseguenze per il traffico, visto che per procedere ai soccorsi e ai rilievi la polizia ha dovuto sospendere il transito sul ponte di corso Argentina, nel quartiere Fondachello-Playa.

I due feriti, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo D’Altopasso di Licata e non sarebbero in pericolo di vita. Le loro auto hanno riportato gravi danni.

Oltre all'ambulanza che ha soccorso le vittime dell'incidente, sul posto è arrivata la polizia del comune agrigentino che ha effettuato i rilievi per determinare la dinamica del sinistro.

© Riproduzione riservata