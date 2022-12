È morto schiacciato dal crollo del tetto, lutto cittadino a Naro per Di Gerlando

Sarà lutto cittadino lunedì 12 dicembre, a Naro, quando si terranno i funerali di Michele Di Gerlando, il trentanovenne morto ieri in seguito al crollo del tetto del suo magazzino dove stava effettuando lavori. Lo ha deciso il sindaco Maria Grazia Brandara. «Un segno di vicinanza alla famiglia e manifestazione di cordoglio unanime della collettività narese per questa tragedia - ha detto Brandara - . Saranno rinviati tutti gli eventi pubblici, a partire dall’accensione dell’albero di Natale, per quella giornata».

Di Gerlando, padre di due figli, in via Gran Priorato a Naro è stato schiacciato ieri dal crollo del tetto del suo magazzino. L’uomo stava facendo dei lavori nell’immobile, che si trova sotto il suo laboratorio di vetraio. All’improvviso è caduta una trave con parte del solaio.

