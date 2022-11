Maltempo ad Agrigento, un albero si abbatte su una scuola dell'infanzia: alunni a casa

Il maltempo ad Agrigento sembra non aver dato tregua agli alberi. Questa volta ad essere stata colpita è la scuola "Giardino Fiorito" al quadrivio Spinasanta. L’istituto dell'infanzia domani resterà chiuso per consentire le verifiche tecniche.

Il sindaco Franco Micciché ha firmato l'ordinanza di chiusura per prevenire rischi di possibili ulteriori danni, ma anche per consentire la rimozione in sicurezza dell’albero caduto e di quelli che eventualmente occorrerebbe abbattere.

Sembra infatti che all’interno del giardino, ci siano altri alberi già inclinati e che potrebbero mettere a rischio l’incolumità degli alunni, nel caso in cui nuove ondate di maltempo o anche solo raffiche di vento, si dovessero verificare in orario scolastico.

