Raffiche di vento ad Agrigento, un palo della luce sfonda un’auto in corsa

Tanta paura nella tarda serata di ieri in via Unità d’Italia, ad Agrigento, dove una coppia è rimasta miracolosamente illesa, nonostante il parabrezza della loro auto sia stato sfondato da un palo della luce caduto per il forte vento.

Una bufera d’acqua e vento infatti, si è abbattuta ieri sera su Agrigento. La coppia, che si trovava a bordo della loro Opel, è stata subito soccorsa da automobilisti in transito e dal personale di un ristorante vicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e sono stati chiamati i tecnici dell’Enel per mettere in sicurezza il palo della luce.

Anche in altri comuni vicini, a Favara, Porto Empedocle, e Naro, la pioggia e il forte vento, hanno causato disagi. Decine di alberi sono caduti in strada. Il vento ha abbattuto cartelloni stradali e pubblicitari, e sradicato un tetto di un’abitazione a Fontanelle. Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco.

