Strage di Ravanusa: premiato l’impegno dei vigili del fuoco di Canicattì

Verranno premiati, in occasione delle celebrazioni a Genova del settantesimo anniversario della nascita del gruppo subacqueo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche i pompieri che, l’11 dicembre 2021, accorsero a Ravanusa (Agrigento) per l’esplosione di via Trilussa. Si tratta del capo reparto del distaccamento di Canicattì Vincenzo Minneci e dei vigili Giuseppe Chiarelli, Giovanni Di Gregorio e Giuseppe Pecoraro. Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, ha annunciato che anche l’amministrazione comunale intende manifestare concretamente un riconoscimento con la consegna di una pergamena, «quale dono simbolico da parte di tutta la città a chi opera ogni giorno per salvaguardare la nostra vita e la nostra sicurezza», ha scritto Corbo . “Siamo orgogliosi di questi eroi che, con audacia e sprezzo del pericolo, furono i primi ad intervenire sui luoghi della tragedia per organizzare i soccorsi, salvando una donna intrappolata dalle macerie e - ha aggiunto - coordinando le azioni delle altre unità che progressivamente raggiungevano i luoghi del disastro».

