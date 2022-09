Aragona, scontro auto-pick up con 3 feriti, interviene l'elisoccorso

Tre persone ferite, una delle quali trasferita in ospedale in elisoccorso. E' il bilancio dell'incidente stradale verificatosi oggi pomeriggio (13 settembre) lungo la strada statale 189, tra Aragona ed Agrigento. Per cause da accertare un furgone si è scontrato con un pick up.

Nel violento impatto gli occupanti dei due veicoli sono rimasti feriti, incastrati tra le lamiere e liberati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, giunti tempestivamente sul luogo dell'incidente. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso.

Due persone sono state trasferite all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, un terzo occupante dei mezzi è stato trasportato in elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta. Secondo le prime informazioni tutti i feriti non sarebbero in pericolo di vita.

