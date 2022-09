Sciacca, auto si ribalta sulla strada statale 115: due feriti

Dopo l'incidente stradale di ieri ad Aragona nel quale tre sono persone ferite, una delle quali trasferita in ospedale in elisoccorso dopo lo scontro tra un furgone e un pick up lungo la strada statale 189, tra Aragona ed Agrigento, si è verificato oggi un altro sinistro nella provincia agrigentina.

Intorno alle ore 16 per cause da accertare, un'automobile si è ribaltata sulla strada statale 115, la “Sud Occidentale Sicula", intorno al chilometro 120, in contrada "Cava di Lauro", in territorio di Sciacca. Ferite le due persone che occupavano il veicolo.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso ai feriti, prima del trasferimento all'ospedale di Sciacca. Presenti sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia e i vigili del fuoco per i rilievi del caso. Il traffico è rimasto bloccato.

