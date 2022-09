Canicattì, scontro fra moto guidate da due fratelli: 4 feriti in ospedale

Quattro feriti, due dei quali ricoverati in ospedale. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto in via Pirandello a Canicattì, in provincia di Agrigento fra due scooter guidati da due fratelli di 25 e 18 anni.

L'impatto ha coinvolto i motocicli con a bordo il 25enne e una donna di 24 anni e nell'altro veicolo a due ruote il 18enne e una 17enne. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare il primo soccorso ai feriti, trasferiti successivamente all’ospedale Barone Lombardo.

Il 18enne e la 17enne hanno riportato un trauma cranico con ferite lacero-contuse e per entrambi si è reso necessario il ricovero. Lievi traumi, invece, per gli altri due giovani feriti nell'impatto tra le moto. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Canicattì.

I militari, dopo aver effettuato i rilievi, hanno hanno denunciato i due fratelli dopo il loro rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato d’ebbrezza alcolica e alterazione psicofisica.

