Incidente sul lavoro a San Biagio Platani, meccanico ferito mentre ripara un'auto

Ancora un incidente sul lavoro in Sicilia, questa volta a San Biagio Platani. Un meccanico di 55enne stava riparando un'autovettura all'interno della propria officina quando è rimasto ferito.

A chiamare i soccorsi le persone presenti in officina che hanno sentito le urla del 55enne e hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure e poi lo hanno trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio” ad Agrigento. L'uomo ha riportato traumi e ferite in diverse parti del corpo ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Il referto ospedaliero è stato acquisito dagli agenti polizia presenti all’interno del presidio ospedaliero di contrada Consolida. Sono dunque scattate le indagini per capire cosa abbia provocato l'incidente e verificare che il meccanico avesse adottato tutte le precauzioni e le misure di sicurezza sul posto di lavoro. L'incidente è stato comunicato anche al personale dell'Asp che si occupa di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche il nucleo Ispettorato del lavoro che dovrà verificare che la ditta preveda e faccia rispettare le misure di sicurezza per i dipendenti.

