Ribera, a fuoco sterpaglie: le fiamme sfiorano struttura per migranti

Un incendio si è sviluppato la scorsa notte a Ribera, in provincia di Agrigento, nella zona adiacente un rifugio per extracomunitari tra via Musso e via Picasso. La struttura qualche anno fa ospitava una cantina.

Il rogo ha avvolto cumuli di sterpaglie e le fiamme hanno pericolosamente sfiorato la struttura. Sul posto sono intervenute prontamente alcune squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno avviato le operazioni di spegnimento dell'incendio mentre i migranti si davano alla fuga.

Dopo circa due ore i pompieri sono riusciti a domare le fiamme che hanno distrutto la struttura che si presentava già in condizioni precarie prima del rogo e con un pericolo in termini di sicurezza per chi si introduce abusivamente. Sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

© Riproduzione riservata