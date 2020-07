Incendio a Burgio, duecento ettari distrutti dalle fiamme

Circa 200 gli ettari di bosco distrutti da un incendio a Burgio, in località Serra di Biondo. Mentre a Ribera un incendio si è sviluppato nel costone delle Gole del Lupo, per una trentina di ettari di area boschiva, e ieri pomeriggio, a Sciacca, un vasto incendio divampato nella via Ghezzi ha bruciato strutture del Castello Incantato di Filippo Bentivegna: nel secondo sito più visitato della provincia di Agrigento dopo la Valle dei Templi sono andate distrutte delle sedie ed un’auto.

Un week end di fuoco nell’Agrigentino flagellato dagli incendi dopo quello del bosco del Magaggiaro a Menfi e dell’area attorno al Lago Arancio a Sambuca. A Burgio è intervenuto l’equipaggio dell’82° Centro «Combat Search And Rescue» di Trapani per domare i roghi. L’equipaggio, impiegando il vettore del reparto, l’elicottero HH139A, è riuscito a domare le fiamme, dopo 3 missioni intervallate dal rientro in base per i necessari rifornimenti di carburante.

L’equipaggio ha effettuato un totale di 7 ore di volo, eseguendo 45 sganci con benna e lanciando 40 mila litri d’acqua.

