Ztl estiva ad Agrigento, i commercianti di via Atenea protestano: ecco i nuovi orari

Nuovo cambio di orario per la Ztl ad Agrigento. L'annuncio arriva dal primo cittadino Francesco Miccichè che ha deciso di modificare la regolamentazione oraria di accesso e transito di via Atenea con una specifica ordinanza che entrerà in vigore lunedì 4 luglio.

"Ho ascoltato con attenzione i commercianti della via Atenea - scrive il sindaco di Agrigento sulle sue pagine social - , e l'amministrazione da me presieduta ha deciso di modificare la regolamentazione oraria di accesso e transito di via Atenea a partite da lunedì".

"Comunico inoltre che domani (venerdì 1 luglio) sarà pubblicata la delibera di Giunta comunale che prevede la modifica della regolamentazione oraria accesso e transito nella Ztl di via Atenea per il periodo estivo, come di seguito specificato: Da lunedì 4 luglio e fino a venerdì 30 settembre 2022, tutti i giorni tranne domenica e festivi, dalle ore 9.30 alle ore 13:00 e dalle ore 16.30 alle ore 02.00. Domenica e festivi dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17.00 alle ore 02.00".

Lo scorso 21 maggio Micciché aveva firmato l'ordinanza che prevedeva il cambiamento degli orari. La scelta dell'amministrazione comunale è legata al fatto che la strada principale del centro di Agrigento fa registrare un notevole aumento delle presenze di cittadini e turisti, soprattutto a partire dal pomeriggio nelle ore serali, visti anche i locali che si trovano nella zona.

© Riproduzione riservata