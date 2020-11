Ztl ad Agrigento, via Atenea torna a traffico limitato

Non da oggi, come era stato annunciato. Ma da domani, via Atenea tornerà ad essere zona a traffico limitato. Dopo le sperimentazioni delle passate settimane – che sono state gradite da alcuni e fortemente contestate da tanti – la Giunta di Franco Micciché (assente soltanto il vice sindaco Aurelio Trupia) ha, ufficialmente, rimesso dei punti fermi.

« L’esperimento, legato alla crisi conseguente all’emergenza Covid-19, non ha sortito gli effetti sperati e, pertanto, - ha ammesso, nel provvedimento deliberato, l’Esecutivo - occorre rimodulare gli orari di accesso e di interdizione al transito veicolare nella Ztl di via Atena».

Da sabato 28 novembre, è stato stabilito, il transito veicolare sarà limitato – tutti i giorni, domeniche e festivi esclusi, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20,30. Domeniche e festivi il transito veicolare sarà invece libero.

L'articolo nell'edizione di Agrigento-Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

