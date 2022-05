Ztl estiva ad Agrigento, da lunedì 23 maggio limitazioni in via Atenea

Ztl estiva in via Atenea, ad Agrigento. Si parte lunedì 23 maggio. Il sindaco Francesco Micciché ha firmato l'ordinanza che prevede il cambiamento degli orari che saranno in vigore fino a venerdì 30 settembre.

La scelta dell'amministrazione comunale è legata al fatto che la strada principale del centro di Agrigento farà registrare un notevole aumento delle presenze di cittadini e turisti, soprattutto a partire dal pomeriggio nelle ore serali, visti anche i locali che si trovano nella zona. Visto che la pandemia sembra abbia rallentato la sua propagazione e di conseguenza gli effetti sulla vita quotidiana dei cittadini e delle attività commerciali - si legge nell'ordinanza - si rende necessario modificare gli orari di interdizione al transito nella Ztl di via Atenea, nel periodo estivo".

E così le limitazioni al traffico saranno in vigore dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 15 e dalle 17 alle due di notte. La domenica e nei giorni festivi dalle 10.30 alle 12.30 e ancora dalle 17 alle due. Fa eccezione il sabato sera (dalle 18 alle 21) quando sarà inibito il passaggio a chiunque compresi residenti, disabili, taxi, autovetture con conducente, autobus e a tutte le altre categorie, anche se in possesso di un pass, fanno ovviamente eccezione le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso.

© Riproduzione riservata