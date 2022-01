Agrigento, cade con la sua moto da cross: morto un ragazzo di 21 anni

Un ventunenne di Agrigento, Salvatore Camilleri, è deceduto in un incidente stradale mentre era in sella alla sua motocicletta fra Agrigento e Porto Empedocle. Non è chiaro cosa sia accaduto stamattina, ma a quanto pare il giovane, lungo uno dei sentieri impervi della campagna di contrada Fauma, ha perso il controllo della sua motocross e si è schiantato contro un albero. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi amici, componenti della compagnia con la quale era in corso un’uscita domenicale, un’uscita di svago. Sul posto è atterrato l’elisoccorso del 118, ma i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Della ricostruzione della tragedia si sta occupando la polizia.

