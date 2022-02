Agrigento, perseguita una donna: scatta il divieto di avvicinamento

Perseguita una donna in maniera sistematica ad Agrigento e dopo le denunce della vittima scatta il divieto di avvicinamento per un 57enne. Quest'ultimo, non potrà più avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla 55enne. In particolare dovrà stare a 300 metri di distanza anche dai luoghi dove, occasionalmente, potrebbe incontrare la donna. Inoltre, non potrà telefonare alla 55enne e neanche inviare lettere, sms, messaggi WhatsApp, su Facebook e qualunque altro tipo di messaggistica social o mezzi informatici.

A notificare questi provvedimenti sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura che hanno dato esecuzione all’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento a carico di un agrigentino cinquantasettenne.

Non è stato reso noto se fra i due agrigentini vi sia stata o meno una relazione sentimentale o altro.

