Scala dei Turchi, turista lascia portafoglio in auto: rubati 1.500 euro

Non si dà pace il turista polacco vittima di un furto nelle scorse ore nell'Agrigentino. L'uomo si trovava in vacanza, assieme alla famiglia, e alloggiava in un B&B nei pressi della Scala dei Turchi. Era giunto con un’autovettura presa a noleggio e, incautamente, dopo alcuni giorni di permanenza in Sicilia, aveva lasciato il portafoglio nel mezzo. Qualcuno si è accorto dell'oggetto e ha forzato l'auto rubandolo. All'interno del portafogli c'erano 1.500 euro.

A quel punto, il turista polacco si è recato in Questura per sporgere formale denuncia a carico di ignoti. I poliziotti hanno avviato le indagini per cercare di identificare il ladro e stanno verificando eventuali presenze di impianti di videosorveglianza nella zona.

