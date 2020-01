Malaria, la terribile morte di Loredana Guida: sognava una scuola in Nigeria

Quel viaggio in Nigeria era il suo sogno da anni. Poco prima del Natale scorso, poi, questo sogno diventa realtà. Loredana Guida, insegnante-giornalista di 44 anni morta la notte fra lunedì e ieri di malaria, era rientrata ad Agrigento subito dopo le festività con un desiderio ancora più grande: tornare in Nigeria e costruire una scuola, magari con un servizio di scuolabus. Insomma, il suo obiettivo era quello di ritornare quanto prima in Africa.

Come riporta un articolo sul Giornale di Sicilia, che ricostruisce la "grande umanità" di Loredana Guida, la donna aveva già pensato di coinvolgere la Chiesa e il Rotary per una raccolta fondi. Purtroppo però quel sogno si è fermato poco dopo il suo rientro.

Sulla morte di Loredana Guida è stata aperta un'inchiesta della procura di Agrigento per omicidio colposo a carico di ignoti. Se ne sta occupando il pubblico ministero Elenia Manno. Il procuratore capo Luigi Patronaggio e l’aggiunto

Salvatore Vella seguiranno però le indagini della sezione carabinieri.

La Procura sta già disponendo l’acquisizione delle cartelle cliniche in ospedale, al «San Giovanni di Dio» di Agrigento, e l’esame autoptico. Rinviati pertanto i funerali di Loredana che erano stati previsti per oggi pomeriggio.

Poche ore prima i familiari avevano presentato un esposto alla Procura di Agrigento, per chiedere di fare luce su eventuali responsabilità e negligenze del personale sanitario.

La direzione sanitaria dell'Asp1 di Agrigento ha istituito una commissione interna "per la verifica e valutazione di tutto il percorso assistenziale della paziente".

