Giornalista di Agrigento morta di malaria, inchiesta per omicidio colposo

La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sulla morte, per malaria, della giornalista-insegnante Loredana Guida. Il fascicolo è a carico di ignoti. Se ne sta occupando il pubblico ministero Elenia Manno. Il procuratore capo Luigi Patronaggio e l’aggiunto

Salvatore Vella seguiranno però le indagini della sezione carabinieri. La Procura sta già disponendo l’acquisizione delle cartelle cliniche in ospedale, al «San Giovanni di Dio» di Agrigento, e l’esame autoptico. Rinviati pertanto i funerali di Loredana che erano stati previsti per domani pomeriggio.

La Procura ipotizza il reato di omicidio colposo. La vittima dopo Capodanno era andata in vacanza in Nigeria con un gruppo di amici. Lì avrebbe contratto la malaria.

I familiari hanno presentato un esposto alla Procura di Agrigento, per chiedere di fare luce su eventuali responsabilità

e negligenze del personale sanitario. I parenti della 44enne, assistiti dall’avvocato Daniela Posante, hanno formalizzato una denuncia rappresentando agli inquirenti la circostanza che Loredana si era presentata al pronto soccorso con la febbre alta e aveva fatto presente ai medici di essere stata in Africa.

