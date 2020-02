Agrigento si stringe attorno alla famiglia di Loredana Guida, folla ai funerali

Dolore e ancora tanta incredulità per la morte di Loredana Guida, la giornalista e insegnante deceduta, a soli 44 anni, per una malaria non diagnosticata e curata in tempo. Ieri pomeriggio la chiesa San Nicola di Fontanelle ad Agrigento era gremita.

Presenti, oltre ai familiari, anche i colleghi, i giornalisti e le autorità militari, con in testa il colonnello Giovanni Pellegrino che è il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri di Agrigento. Più volte, durante il rito funebre, è stato ricordato il sorriso, la risata, che contraddistingueva Loredana. All'uscita dalla chiesa, la bara è stata portata a spalla anche dal cantante de I Tinturia, Lello Analfino.

"Il nostro cuore è appesantito da tante domande che non trovano alcuna risposta, che disorientano, che intristiscono", ha detto durante l'omelia don Carmelo Petrone. "Ci sono tanti sentimenti nel mio cuore: l'incredulità di fronte a quanto accaduto, ma anche l'inadeguatezza a pronunciare parole che possano scendere nel cuore e lenire almeno un poco la sofferenza. Una morte così - ha proseguito - lascia increduli, storditi, pieni di dolore".

