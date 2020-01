Cimitero di Piano Gatta ad Agrigento, Cga: "Via alla costruzione di nuovi loculi"

La Global Service Optimal potrà tornare a costruire i loculi nel cimitero di Piano Gatta ad Agrigento. Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda giudiziaria legata alla gestione che vede contrapposti da anni il Comune di Agrigento e una società.

Il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, come riporta Gerlando Cardinale in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, in accoglimento della domanda cautelare della Global Service Optimal società cooperativa, ha sospeso gli effetti della sentenza del Tar di Palermo con la quale veniva confermata l’estromissione della società dalla gestione del cimitero di Piano Gatta.

Per effetto della pronuncia del Cga, quindi, la Global service optimal potrà continuare i lavori e mantenere la gestione del cimitero di Piano Gatta almeno fino della definizione della domanda cautelare.

