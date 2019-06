Cimitero di Piano Gatta, la gestione resta alla Global Service

La "Global service", almeno per il momento, resta in sella e non sarà estromessa nell'immediato dalla gestione del cimitero di Piano Gatta.

Il Consiglio di giustizia amministrativa, infatti, si è pronunciato sulla richiesta di sospensiva avanzata dalla ditta, difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, per ottenere lo «stop» del provvedimento del Comune di Agrigento di individuazione di una nuova società che si dovrà occupare della struttura. Il Tar, al contrario, aveva respinto la richiesta.

L'organo di appello, in particolare, ha riscontrato che la società avrebbe un "pericolo interinale di danno grave e irreparabile" dal provvedimento del Comune e che la stessa è quindi "meritevole di salvaguardia, medio tempore, attraverso la concessione della richiesta misura cautelare di sospensiva". Tutto, quindi, è rinviato alla decisione di merito.

