Viadotti, non solo "Morandi" e "Petrusa": nell'Agrigentino è emergenza infinita

Nell'Agrigentino la viabilità è complicata. Un'emergenza senza fine che non riguarda solo il ponte Morandi e il Petrusa ma diverse infrastrutture.

Lavori sono in corso d'opera, o preventivati, sui tre ponti che ricadono a Porto Empedocle e viene tenuto costantemente d'occhio anche il viadotto Maddalusa. Una situazione che rende poco agevole la vacanza di migliaia di turisti in arrivo in vista della stagione estiva.

