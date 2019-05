Agrigento, al via i lavori di consolidamento del viadotto Morandi: c'è il progetto esecutivo

È stato approvato il progetto esecutivo del viadotto Morandi di Agrigento. I piloni del primo tratto del ponte verranno consolidati e i lavori potranno immediatamente partire.

Il Genio civile di Agrigento ha rilasciato all'Anas l'autorizzazione sismica. In prima battuta - come si legge nel Giornale di Sicilia, edizione di Agrigento - i lavori riguarderanno il consolidamento dei piloni in cemento armato, mentre proseguirà contestualmente il monitoraggio delle condizioni di stabilità degli impalcati in cemento armato precompresso.

