Il maltempo blocca i lavori del viadotto Petrusa ad Agrigento, slitta la consegna

A causa del maltempo e di alcuni ritardi accumulati sul cantiere slitta la consegna dei lavori del viadotto “Petrusa” che collega la città di Agrigento a quella di Favara.

Non verrà dunque rispettata, così come riporta Paolo Picone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, la scadenza dei 300 giorni previsti da Anas per la consegna dei lavori di ricostruzione del viadotto. Si dovrà attendere, almeno, un altro mese. I lavori di costruzione prevedono un investimento di oltre 2 milioni e 700 mila euro.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE