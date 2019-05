Spaccio in centro ad Agrigento, nuovo blitz antidroga

Nuovo sequestro della polizia nel centro di Agrigento, precisamente in via Vallicaldi. I poliziotti hanno trovato infatti 30 tocchetti di hashish e numerose confezioni di uno psicofarmaco contro l'epilessia che, se miscelato ad alcol, crea gli stessi effetti dell'eroina.

“Abbiamo sequestrato tanta droga che era pronta per lo spaccio che certamente sarebbe stato effettuato in occasione della movida agrigentina - ha spiegato, ieri, il commissario capo Francesco Sammartino che è il dirigente della sezione Volanti - Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini che ringraziamo. Uno dei motti della polizia è ‘Esserci sempre'. E noi abbiamo dimostrato e dimostreremo che abbiamo molto a cuore la sicurezza del centro storico. Il questore di Agrigento ci tiene molto, saremo sempre presente in quelle zone. La polizia di Stato farà - ha concluso il commissario capo - tutto il possibile affinché questo allarmante fenomeno venga debellato, continueremo dunque con i controlli”.

